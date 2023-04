Imam meldes dræbt i attentat: Havde tætte bånd til Irans leder

Panelet har 88 medlemmer. Medlemmerne bliver valgt for otte år ad gangen.

Soleimani har tidligere haft ansvaret for fredagsbønnerne i byen Kashan i Isfahan-provinsen og i Zahedan i provinsen Sistan-Baluchistan.

For et år siden kostede et andet angreb to præster livet i byen Mashhad i den nordøstlige del af Iran. Den hovedmistænkte i sagen var en 21-årig usbeker.

Han blev idømt dødsstraf og hængt i juni sidste år.

Få dage inden angrebet i Mashhad blev to sunnimuslimske imamer dræbt af skud i byen Gonbad-e Kavus.

Hovedparten af Irans imamer og andre gejstlige er shiamuslimer, mens et mindretal bekender sig til sunniislam.