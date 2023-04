Overvågning skal afsløre iranske kvinder uden tørklæde

De iranske myndigheder har taget nye midler i brug for at sikre, at kvinder overholder Irans regler om tækkelig påklædning.

Således er myndighederne begyndt at opsætte overvågningskameraer på offentlige steder for at registrere kvinder, der ikke bærer tørklæde.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Reuters henviser til en udtalelse udsendt via det statslige, iranske nyhedsbureau Mizan.