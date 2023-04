Italiensk turist dræbt og fem såret i angreb i Tel Aviv

Israels regering betegner angrebet som et terrorangreb.

Premierminister Benjamin Netanyahu har besluttet at mobilisere reservestyrker inden for landets grænsepoliti og hær efter angrebet i Tel Aviv.

- Premierministeren har bedt Israels politi mobilisere alle reserveenheder inden for grænsepolitiet og har bedt forsvaret mobilisere flere styrker til at konfrontere terrorangrebene, meddeler Netanyahus kontor ifølge nyhedsbureauet AFP.

Avisen The Jerusalem Post skriver, at der er sket to angreb i Tel Aviv fredag aften. Det første var et skudangreb på strandpromenaden. Umiddelbart efter kørte en mand sin bil ind i fodgængere i den israelske kystby.