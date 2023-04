The Jerusalem Post skriver ligeledes, at der er en dræbt.

Ifølge avisen er der tale om to angreb. Det første var et skudangreb, og umiddelbart efter forsøgte en mand at køre fodgængere i den israelske kystby ned i sin bil.

Gerningsmanden forulykkede efter tilsyneladende med overlæg at være kørt ind i fodgængere på strandpromenaden i Tel Aviv.

Han blev efterfølgende skudt af civile, skriver Haaretz.

Angrebet kommer, efter at to israelske kvinder i 20’erne tidligere fredag blev dræbt i et skudangreb på Vestbredden nær den israelske bosættelse Hamra.