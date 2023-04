To unge kvinder dræbt i skudangreb på Vestbredden

Vestbredden har været besat af Israel siden seksdageskrigen i 1967.

Dele af Vestbredden er dog under Det Palæstinensiske Selvstyres kontrol - både civilt og militært. Andre dele af området er dels under palæstinensisk kontrol, dels under israelsk kontrol.

Endelig er der områder - herunder de israelske bosættelser - som er under fuld israelsk kontrol. Siden 1967 har Israel løbende etableret nye bosættelser på Vestbredden.