Israel har skudt mindst 25 raketter fra Libanon ned

Libanons nationale nyhedsbureau skrev tidligere torsdag, at Israel har svaret igen ved at rette angreb mod mål i det sydlige Libanon. Men den melding er trukket tilbage igen.

En talsmand for Israels militær afviser over for nyhedsbureauet AFP, at man ”indtil videre” har skudt tilbage mod det sydlige Libanon.

Ifølge det libanesiske medie blev der affyret ”flere raketter af samme type som Katjusja”. Det er en rakettype, der blev udviklet af Sovjetunionen under Anden Verdenskrig.

En tv-kanal, der er knyttet til den iranskstøttede libanesiske milits Hizbollah, meddeler, at der er en efterforskning i gang for at finde ud af, hvem der står bag.

- Den libanesiske hær og styrker fra Unifil (FN’s styrke i Libanon, red.) er begyndt at efterforske hændelsen, herunder at skanne området, som raketterne blev affyret fra, meddeler tv-stationen al-Mayadeen.