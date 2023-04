I kølvandet på urolighederne i al-Aqsa-moskeen opfordrede den militante bevægelse Hamas palæstinensere til at ”marchere” mod Jerusalem for at forsvare moskéen.

Hamas har base i Gazastriben.

Det er ikke tilladt for personer, der ikke er muslimer, at besøge al-Aqsa-moskeen. De kan dog besøge pladsen uden for moskéen.

Generelt bliver det opfattet som en provokation, hvis jøder besøger plateauet på toppen af Tempelbjerget, hvor al-Aqsa-moskeen ligger.