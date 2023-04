Hamas kalder palæstinensere til al-Aqsa-moské efter sammenstød

Politiet oplyste tidligere natten til onsdag, at det var gået ind i al-Aqsa-moskéen for at ”fjerne provokatører”.

Hamas fordømte umiddelbart efter handlingen som ”en hidtil uset forbrydelse” og opfordrede palæstinensere på Vestbredden til ”i hobetal at marchere mod al-Aqsa-moskéen for at forsvare den”.

Sammenstødene sker midt i ramadanen, som er en måned, hvor muslimer verden over faster mellem solopgang og solnedgang. Om aftenen går de typisk til aftenbøn i moskéer.

Sammenstød ved al-Aqsa-moskéen under ramadanen er langtfra usædvanlige.