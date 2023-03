Premierminister Benjamin Netanyahus beslutning om at sætte den israelske regerings retsreform på pause viser ”endnu en gang, at han har mistet forbindelsen til virkeligheden”.

Det vurderer seniorkorrespondent og klummeskribent for den israelske avis Haaretz Anshel Pfeffer, der også har skrevet biografien ”Bibi: The Turbulent Life and Times of Benjamin Netanyahu”.