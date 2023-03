Netanyahu: Jeg udskyder reform for at undgå borgerkrig

Det er de to sidste dele, som Knesset - altså parlamentet - skal tage stilling til i enten april eller maj.

Siden januar har der hver weekend været demonstrationer i de største byer i Israel mod regeringens reformplaner. Demonstranterne mener, at reformen vil knække Israels demokrati og omdanne det til et autokrati.

Derudover ser de reformen som et middel til at holde hånden over Netanyahu, der har flere korruptionsanklager hængende over hovedet.

Protesterne er løbende blevet mere og mere omfattende. Og søndag aften nåede de deres foreløbige kulmination, da Netanyahu fyrede sin forsvarsminister.

Det skete, efter at ministeren, Yoav Gallant, der er fra Netanyahus eget Likud-parti, lørdag havde kritiseret retsreformen offentligt.

Ved hjælp af religiøse og ultranationalistiske partier har Netanyahu - og retsreformen - opbakning fra et flertal på 64 mandater blandt de 120 medlemmer af Knesset.