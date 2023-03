Strejken omtales som værende ”historisk”. Det skriver det amerikanske medie CNN.

Generalstrejke er en sjælden type af omfattende politisk proteststrejke. Den inkluderer typisk hovedparten af alle arbejdere.

Den israelske premierminister, Benjamin Netanyahu, har fået stor kritik for en retsreform, som han ønsker at indføre.

Netanyahu siger, at reformerne er nødvendige for at begrænse for stor magt til dommere. Kritikere mener omvendt, at reformen vil beskytte udemokratiske og korrupte politikere.