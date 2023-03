Hverken dato eller sted kendes dog endnu.

Det kom som en ret stor overraskelse for mange, da Saudi-Arabien og Iran for lidt over to uger siden nåede til enighed om at genoptage diplomatiske forbindelser.

Den banebrydende aftale fra 10. marts skal implementeres, og her skal mødet mellem Saudi-Arabiens udenrigsminister, prins Faisal bin Farhan, og hans iranske modstykke, Hossein Amir-Abdollahian, være et skridt på vejen.

Ministrene havde for nylig deres anden telefonsamtale på mindre end en uge.