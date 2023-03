Ifølge demonstranterne vil den omdanne Israel til et diktatur.

Den vil beskære den israelske højesterets beføjelser og gøre det muligt med et simpelt flertal i parlamentet at underkende afgørelser.

Gallant havde tidligere på ugen et møde med Netanyahu, hvor han forsøgte at overtale ham til at droppe domstolsreformen.

Lørdag valgte Gallant offentligt at udtale sig kritisk om reformplanerne.

Han har advaret om, at loven kan kaste Israel ud i en eksistenskrise.

Parlamentet skal inden for få dage stemme om centrale dele af lovforslaget.