Dødstal steget til 19 efter amerikansk modangreb i Syrien

Herfra lød det, at angrebene var et modsvar til et droneangreb, der torsdag kostede en amerikansk entreprenør livet og sårede fem amerikanske soldater.

Fredag oplyste Syrian Observatory for Human Rights, at otte personer fra proiranske grupperinger havde mistet livet i angrebet.

Senere fredag understregede præsident Joe Biden, at USA ”på kraftfuld vis” vil beskytte sine landsmænd i Syrien.

- Tag ikke fejl: USA søger ikke konflikt med Iran.

- Men vi er klar til at handle på kraftfuld vis for at beskytte vores folk, lød det fra Joe Biden under et besøg i Canada ifølge Reuters.