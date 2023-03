Efter ugevis af protester udsætter Netanyahu reformplaner

Regeringens justitsminister har udtalt, at forsinkelsen dog nærmere skyldes en snæver tidsramme og tilføjer, at regeringen stadigvæk står fast på at føre alle de varslede planer ud i livet.

I weekenden var tusindvis af israelere samlet i byer over hele landet for at vise deres modstand mod de ændringer i retsvæsnet, som Israels regering vil gennemføre. Det var 11. weekend i træk med protester. Planerne er en reel trussel mod landets demokrati, frygter demonstranterne.

Siden Netanyahus nye regering tiltrådte i januar, har protester været hyppigt forekommende. Regeringen betegnes som den mest højreorienterede i Israels 75-årige historie.

Men det er reformplanerne for retssystemet, der har fået hundredtusinder ud i gaderne.