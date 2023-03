Netanyahu forsøger at hindre protester i militæret

Den omstridte reform vil blandt andet give parlamentet Knesset bemyndigelse til at omgøre domme i højesteretten. Desuden får landets regering mulighed for at udpege højesteretsdommere.

Netanyahu selv har erklæret, at han mener, at demonstrationerne primært har til formål at vælte ham.

Han er anklaget i tre korruptionssager, men nægter at have gjort noget forkert.

Modstandere af reformerne mener, at Netanyahu forsøger at presse reformerne igennem for at kunne undslippe anklagerne mod sig selv.

Den 73-årige politiske veteran tog i december 2022 hul på sin sjette embedsperiode efter at have tilbragt halvandet år som leder af oppositionen. Inden da havde han været ved magten i 12 år.