FN øjner gylden mulighed for at stoppe krigen i Yemen

Der er lige nu bedre muligheder end længe for at ende en af det seneste årtis mest blodige konflikter - krigen i Yemen.

Det siger FN’s særlige udsending for Yemen, svenske Hans Grundberg.

Han henviser til, at Iran og Saudi-Arabien i sidste uge indgik en overraskende aftale om at genoptage de to landes diplomatiske forbindelser.