Rekordmange viser modstand mod Netanyahus retsreformer

Hvis antallet er korrekt, vil det være de største demonstrationer i Israels historie, skriver Haaretz.

Den stærkt omstridte reform vil give det israelske parlament bemyndigelse til at omgøre domme i højesteretten.

Desuden får landets regering mulighed for at udpege højesteretsdommere.

Kritikerne frygter, at den planlagte reform vil føre til, at retsvæsnet i Israel mister sin politiske uafhængighed. Og at det israelske demokrati i værste fald bliver erstattet af et autoritært styre.

Tidligere på ugen udtalte præsident Isaac Herzog sig for første gang offentligt om den planlagte reform.

Han kaldte regeringens plan forkert, undertrykkende og ikke mindst undergravende for Israels demokrati.