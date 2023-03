Bombe ryster afghansk by efter drab på guvernør

- Jeg hørte et brag, hvorefter der var kaos over alt, da alle kæmpede for at komme ud, siger den afghanske journalist Atif Arian, som blev såret i kulturcenteret.

En anden journalist, som blev såret, var Najeeb Faryad fra tv-stationen Aryana News.

Islamisk Stat hævder at stå bag angrebet mod guvernøren.

Mohamad Asif Waziri, talsmand for politiet i Balkh, siger, at Islamisk Stat også hævder at have udført lørdagens angreb. Her var tre børn blandt de sårede.

Myndighederne har indledt en større efterforskning af drabet på guvernør Mawlawi Mohammad Dawood Muzamil. Han blev dræbt sammen med to andre torsdag.