Iran og Saudi-Arabien trodser fjendskab: Genåbner ambassader

Beslutningen er truffet fredag på et møde mellem repræsentanter for Iran og Saudi-Arabien i Beijing i Kina.

De iranske og saudiske nyhedsbureauer henviser til en fælles udtalelse, som er sendt ud på vegne af Iran, Saudi-Arabien og Kina.

Heraf fremgår det, at iranerne og saudierne lægger vægt på ”respekten for suverænitet” og for, at de ikke skal blande sig i hinandens interne affærer.

Iran og Saudi-Arabien har længe været rivaler i Mellemøsten og har ikke haft diplomatiske forbindelser siden 2016.