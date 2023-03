Israel og USA vil forhindre et iransk atomvåben

Austin mener, at diplomati er den bedste måde at forhindre et iransk atomvåben. Men ”USA vil ikke tillade, at det sker”.

Det Internationale Energiagentur (IAEA) har senest konstateret, at Iran er tæt på at have oparbejdet uran så meget, at det kan indgå i produktionen af en atombombe.

Forhandlinger mellem USA, EU og Iran om at få genoptaget en atomaftale fra 2015 er indtil nu slået fejl.

Det var et Israel i kaos, som Austin landede i torsdag.

Hundredtusinder af israelere har de seneste uger demonstreret mod regeringen, der vil gennemføre en kontroversiel reform af retsstaten.