Israels premierminister, Benjamin Netanyahus, plan om at stække den israelske højesteret har i flere uger udløst massive folkelige demonstrationer, fået store techselskaber til at overveje at flytte ud af landet og skabt frygt for politisk vold, en forfatningskrise eller i værste fald borgerkrig.

Nu er protesterne også begyndt i de militære rækker.