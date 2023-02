Skolepiger meldes forgiftet i mystiske angreb på skoler i Iran

Symptomerne ved de forskellige hændelser har været vejrtrækningsbesvær.

Siden november har der været beretninger om flere hundrede tilfælde af forgiftning blandt landets skoleelever.

En talsmand for den iranske regering sagde søndag, at man formoder, at der er tale om bevidste angreb mod landets pigeskoler. Motivet skulle være et ønske om at få skolerne lukket.

Samme dag blev flere piger bragt til hospitalet, efter at de havde fået det dårligt, mens de var i skole i byen Borujerd.

Det var fjerde gang inden for en uge, at elever på en af byens skoler måtte behandles på hospitalet, efter at de tilsyneladende var blevet forgiftet.