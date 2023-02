Ti syrere på trøffeljagt mister livet i mineeksplosioner

Ti syriske civile har mandag mistet livet, mens de var ude for at samle trøfler i det vestlige Syrien. Ofrene blev dræbt i to forskellige mineeksplosioner.

Det rapporterer det statslige, syriske nyhedsbureau Sana ifølge AFP.

Den ene eksplosion kostede ni personer livet. Yderligere to blev såret.

Ved den anden eksplosion blev én person dræbt og ti andre såret.