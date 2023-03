Presset kommer bl.a. fra USA, som har udtrykt en forventning om, at Israel »vil retsforfølge de ansvarlige og udbetale erstatning for skadet ejendom« på samme måde, som det ville være sket, hvis det havde været angreb mod israelere, lød det fra talsmanden for det amerikanske udenrigsministerium, Ned Price.

Det har også udløst en sjælden fordømmelse fra ortodokse og konservative jøder i USA.

»At angribe en by fortjener ikke at blive kaldt at tage loven i egne hænder,« skrev vicepræsident og rabbiner Moshe Hauer fra den ortodokse union, som ifølge den israelske avis Haaretz anses som en af de mest indflydelsesrige jødiske grupper i USA.

Det var en indirekte kritik af Netanyahu, som søndag netop med de ord appellerede til alle om ikke at begå selvjustits.

»Det er ikke lov,« fortsatte Hauer: »Det er udisciplineret og tilfældigt raseri. Handlinger som dette udstiller behovet for klart og stærkt lederskab.«

Men det kan blive svært for Netanyahu. Han har personligt selv fordømt angrebet og advaret mod anarki, men hans budskab er blevet ignoreret af flere politikere i hans egen koalition.

En af dem – Zvika Fogel, der er formand for det nationale sikkerhedsudvalg i det israelske parlament – kaldte bosættervolden et forsvar: »Når terrorister forsøger at myrde mig, ønsker jeg at se det sted i flammer, metaforisk,« sagde han.

Var blevet advaret

Raseringen af Huwara skete som nævnt efter skuddrabene af to bosætter-brødre søndag, da de kørte igennem byen. En af de øverstkommanderende i den israelske hær beskrev den efterfølgende hævnaktion som en pogrom – optøjer med hensigt om en massakre, hvilket hæren ikke havde forudset og derfor ikke formåede at stoppe.

Ifølge en 2021-rapport fra det amerikanske udenrigsministerium sker det imidlertid ofte, at Israels sikkerhedsstyrker ikke griber ind, når bosættere angriber palæstinensere. Det var også, hvad Oday al-Domadi oplevede i Huwara og flere videooptagelser bekræftede.

Hans kone, hans brors kone og deres børn var blevet fanget i familiens hjem, da bosætterne lagde brændende dæk foran fordøren, så de ikke kunne komme ud.

Oday al-Domadi, som havde været på arbejde, forsøgte at nå frem til huset for at hjælpe. Da det ikke var muligt, råbte han til de israelske soldater for at få hjælp, men de skød i stedet mod ham og råbte ad ham, fortalte han.

Ifølge Haaretz blev seks bosættere, der er mistænkt for at have været involveret, onsdag arresteret. Også to palæstinensere er blevet arresteret i forbindelse med for skuddrabet på israelsk-amerikaneren.