Ni palæstinensere meldes dræbt i israelsk militæroperation

Ifølge palæstinensisk Røde Halvmåne har hjælpeorganisationen behandlet 45 personer med skudsår og 250 personer, der har inhaleret tåregas.

Det israelske militær bekræfter over for AFP, at dets styrker onsdag har været indsat i Nablus. Men militæret ønsker ikke at oplyse yderligere.

Ifølge den israelske avis Haaretz’ oplysninger har der i forbindelse med operationen været skudvekslinger mellem israelske soldater og to palæstinensiske mænd, som menes at stå bag flere angreb på israelske bosættelser og et drab på en israelsk soldat i oktober sidste år.