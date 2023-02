Mindst fem er dræbt i angreb i tætbefolket bydel i Damaskus

Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder (Sohr) oplyser natten til søndag, at et formodet israelsk missilangreb har dræbt 15 personer og ødelagt en beboelsesejendom i Syriens hovedstad, Damaskus.

Sohr oplyser, at der er civile blandt de dræbte.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters oplyser den syriske hær, at fem personer er blevet dræbt i angrebet.