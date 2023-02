Syrisk stats-tv: Islamisk Stat har dræbt 53 civile på trøffeljagt i Syriens ørken

Islamisk Stat (IS) har i et angreb i Syrien fredag dræbt mindst 53 civile, der var ude for at samle trøfler i den syriske ørken.

Det oplyser syrisk stats-tv ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Lidt tidligere fredag meddelte den britiske overvågningsgruppe Sohr, at mindst 36 civile på trøffeljagt var blevet dræbt af den militante gruppe.