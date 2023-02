Knap 100.000 israelere protesterer mod Netanyahus reformplan

Protesterne fandt sted foran Israels parlament, Knesset, i Jerusalem,

Knesset har taget hul på en længere proces med at vedtage reformen. Også inde i parlamentet gik bølgerne højt mandag. Her blev der blandt andet udvekslet ord som ”fascist” og ”forræder”.

Premierminister Benjamin Netanyahu siger, at reformerne er nødvendige for at begrænse for stor magt til dommere. Kritikere mener omvendt, at reformen vil beskytte udemokratiske og korrupte politikere.

Israels præsident, Isaac Herzog, der primært har en ceremoniel rolle, opfordrede i en sjælden tv-tale søndag regeringen til at sætte arbejdet med det omstridte lovforslag på pause. Det skriver nyhedsbureauet AFP.