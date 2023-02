WHO's krisechef: Verden havde glemt Syrien før skælv

Han henviser til, at der er særlig stor mangel på forsyninger i de berørte områder, fordi der i forvejen var mangel på nødhjælp.

- Der er desperat brug for hurtig hjælp. Syrien står nu over for en ny katastrofe, efter at der i årevis ikke er blevet leveret tilstrækkeligt med medicinsk nødhjælp til området, siger Ryan og tilføjer:

– Vi må erkende, at denne katastrofe er så stor, at den overgår alles kapacitet. Hvis de ikke har udstyr, så kan de ikke udføre redningsarbejdet. Det er som at sige til en brandmand, at han skal skynde sig at slukke en brand uden en brandslange.