Læge i Syrien: Jeg må lægge to-tre jordskælvsofre i hver hospitalsseng

- Men aldrig i så stort et omfang, understreger han.

Natten til tirsdag dansk tid er dødstallet fra jordskælvet oppe på næsten 4000.

Mindst 2316 er bekræftet omkommet i Tyrkiet, mens mindst 1444 er døde i Syrien under og efter skælvet.

Flere end 15.000 mennesker i de to lande er kvæstede.

Shajul Islam fortæller til BBC, at han er nødt til at tage nogle patienter af deres respirator for at give dem til andre patienter, ”som måske har en større chance for at overleve”.

Det var tidligt mandag morgen lokal tid, at et jordskælv med en beregnet størrelse på 7,8 ramte Tyrkiet og Syrien, mens de fleste lå og sov.

Tusindvis af bygninger blev forvandlet til pindebrænde på et splitsekund. I Tyrkiet alene er over 5606 bygninger styrtet sammen, heriblandt hospitaler, skoler og regeringsbygninger.