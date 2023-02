Tyrkiske Erdem har aldrig før mærket et lignende jordskælv

Den Amerikanske Geologiske Undersøgelse (USGS), der monitorerer jordskælv på verdensplan, oplyser, at skælvet ramte klokken 04.17 lokal tid med en beregnet størrelse på 7,8.

- Jeg har aldrig før mærket noget som det her i de 40 år, jeg har levet, siger Erdem.

Han ønsker ikke at stå frem med efternavn.

- Vi blev rystet mindst tre gange meget stærkt - som et spædbarn i en krybbe.

For Erdem er det på interviewtidspunktet stadig for mørkt til at se, hvor voldsomme skaderne er.