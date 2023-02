Iransk filminstruktør og vinder af Guldbjørn er løsladt i Iran

Han regnes for at være et af sit lands førende kulturpersonligheder og en torn i øjet på landets religiøse ledere.

Han blev i sommeren sidste år sat til at afsone en gammel dom på seks års fængsel for antistatslig virksomhed ifølge det danske filmmagasin Ekko.

CHRI skriver på Twitter, at Panahi er blev løsladt fra det berygtede fængsel Evin i Teheran ”to dage efter, han indledte en sultestrejke for at få sin frihed”.

Avisen Shargh i Iran har publiceret et billede af Panahi, der mødes med jubel og omfavnelser af sine tilhængere efter sin frigivelse.