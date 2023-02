Markant flere henrettes under kong Salman i Saudi-Arabien

Det oplyser flere organisationer ifølge nyhedsbureauet AFP.

Mere end 1000 personer er blevet idømt dødsstraf og er blevet henrettet under det nuværende lederskab.

Opgørelsen fremgår af en rapport fra organisationerne Reprieve og European Saudi Organisation for Human Rights.

Saudi-Arabien har de senere år bevæget sig med små skridt i en mere moderne og vestlig retning og har vedtaget flere sociale reformer.

Men dødsstraf består altså som en hyppigt anvendt sanktion.

Det er, til trods for at Mohammed bin Salman i et interview med det amerikanske magasin The Atlantic sidste år i marts påstod, at Saudi-Arabien er gået væk fra at henrette dets borgere.