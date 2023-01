Israel hævdes at stå bag droneangreb på iransk militærfabrik

Det tyder på, at Israel sent lørdag aften lokal tid stod bag et droneangreb på en militærfabrik i Iran.

Det citerer nyhedsbureauet Reuters og flere amerikanske medier unavngivne amerikanske embedsmænd for at sige.

Iran hævder selv at have afværget angrebet, og at der ikke skete betydelig materielskade eller var nogen tilskadekomne.