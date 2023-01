Jordskælv har kostet mindst tre menneskeliv i Iran lørdag

Først lød det fra myndighedskilder, at 580 var kommet til skade, og at to havde mistet livet, men tidligt søndag dansk tid er tallene opjusteret til 816 tilskadekomne og tre dræbte.

Irans indenrigsminister, Ahmad Vahidi, er rejst til byen Khoy for at kunne følge situationen nøje, skriver AFP.

Redningshold er sendt til den vestlige del af landet, og hospitaler er i beredskabstilstand.

En redningsmedarbejder har oplyst til statsligt tv, at det sner i nogle af de ramte områder, og at nogle steder er uden strøm.