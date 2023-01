Endnu et skyderi i Østjerusalem: To mænd alvorligt såret

Der er ifølge avisen Haaretz tale om en far og hans voksne søn.

Både Israels politi og Magen David Adom betegner episoden som et terrorangreb. Kilder fra politiet oplyser til Haaretz, at den formodede gerningsmanden er blevet skudt på gerningsstedet.

Der er tale om en 13-årig palæstinensisk dreng. Hans tilstand fremgår ikke.

Lørdagens skudepisode har udspillet sig i Davidsbyen. Bydelen omfatter blandt andet et større, arkæologisk område syd for bymuren, der omkranser Den Gamle By i Jerusalem.