Politi bekræfter: Syv dræbt i skyderi ved synagoge i Jerusalem

En bevæbnet mand har fredag aften skudt og dræbt syv personer ved en synagoge i Jerusalem, oplyser israelsk politi.

Det kommer, dagen efter at den israelske hær dræbte 10 palæstinenserne i byen Jenin på Vestbredden.

Lidt tidligere oplyste avisen Haaretz, at otte var dræbt under fredag aftens angreb i Jerusalem. Men politiet bekræfter nu ifølge nyhedsbureauet AFP, at dødstallet ligger på syv.