Attentat nær synagoge har dræbt syv, mens volden på Vestbredden eskalerer 

De seneste døgn har været blodige i Israel og på den besatte Vestbred og har forøget frygten for en eskalerende voldsspiral.

Mindst syv mennesker blev fredag aften skudt ned og dræbt, herunder en 15-årig, og tre andre blev sårede i et attentat foran en synagoge i Østjerusalem. Det er det mest blodige angreb i den hellige by siden 2008. En 21-årig palæstinenser, som ifølge israelske medier er gerningsmanden, mistede selv livet under en skududveksling med politiet.