Beslutningen er truffet efter en afgørelse fra den israelske højesteret.

- Det er med tungt hjerte, stor bedrøvelse og tunge følelser, at jeg er tvunget til at fjerne dig fra din post som minister i regeringen, siger Netanyahu ifølge en udtalelse fra hans kontor.

Israels højesteret har vurderet, at den 63-årige Aryeh Deri ikke kan være minister på grund af en dom for skatteunddragelse sidste år.

Det lød desuden, at Deri skal have givet udtryk for, at han havde planer om at trække sig fra politik for at få en mildere straf.