100.000 på gaden i Tel Aviv mod Netanyahus regering

Hun ser for sig, at politikere vil kunne underkende afgørelse fra landets domstol.

Også blandt seksuelle minoriteter er der stor bekymring for den nye regering.

- Jeg tror ikke, det vil være godt for nogen. Særligt ikke for de homoseksuelle, siger den 16-årige Ori Segelis, der selv er lesbisk.

Demonstrationen i Tel Aviv har også tiltrukket modstandere af regeringens bosætterpolitik på den besatte vestbred af Jordan-floden. Et område, som USA og store dele af verden har arbejdet for at gøre til en uafhængig palæstinensisk stat.

Mange af de nye ministre i regeringen er fanatiske forkæmpere for at udbygge de jødiske bosættelser på Vestbredden. Flere er fortalere for om nødvendigt at fordrive palæstinensere. Både fra Israel selv, hvor de er israelske statsborgere, og fra Vestbredden.