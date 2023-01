Erdogan antyder Tyrkiet afholder valg 14. maj

Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, antyder, at han har til hensigt at fremrykke det næste parlamentsvalg en måned, så det finder sted den 14. maj. Politiske iagttagere siger, at det kommende valg kan blive det mest afgørende for Tyrkiets retning i flere generationer.

Hidtil har det været ventet, at valgdatoen ville hedde 18. juni. Men i den seneste tid har der været vedholdende rygter om, at valget ville blive fremskyndet på grund af religiøse helligdage og prøver i skolerne.