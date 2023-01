Tusindvis af israelere demonstrerer mod omstridt reform af domstole

Omkring 80.000 gik lørdag på gaden i den israelske storby Tel Aviv for at protestere over den retsreform, som premierminister Benjamin Netanyahus regering har foreslået.

Der foregik også lignende demonstrationer i to andre storbyer. Her dukkede flere tusinde også op.

Ifølge Benjamin Netanyahu er det nødvendigt med en reform af domstolene, så der kan komme en bedre balance mellem parlamentet og domstolene.