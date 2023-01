Iran har henrettet eks-minister med britisk pas for spionage

Siden har de britiske myndigheder forsøgt at få Iran til at omgøre dommen og løslade Akbari.

Storbritanniens udenrigsminister, James Cleverly, skrev for bare få dage siden på Twitter, at Iran skulle løslade Akbari.

- Det her er en politisk motiveret handling af et barbarisk regime, der ingen respekt nærer for menneskeliv, skrev han.

Akbaris hustru, Maryam, kunne torsdag fortælle, at hun var blevet kontaktet af de iranske myndigheder og bedt om at møde op i hendes mands fængsel til et ”sidste besøg”.