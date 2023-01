Højesteretsformand: Netanyahus regering vil knuse retssystemet

Samtidig vil politikerne få mere at skulle have sagt, når der skal udpeges nye dommere.

Det forslag, der nu er lagt frem, er ”et uhæmmet angreb” og ”ikke en plan om at rette op på retssystemet, men om at knuse det”, siger Esther Hayut.

Den foreslåede reform - som Netanyahu har givet sin opbakning - vil være ”et dødsstød” for dommernes uafhængighed og deres mulighed for at kunne tjene offentligheden, forklarer hun.

- Betydningen af denne plan er derfor at ændre landets demokratiske identitet til uigenkendelighed, siger Esther Hayut.