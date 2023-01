Iransk skuespiller fra oscarvinder er løsladt mod kaution

Den 38-årige, iranske skuespiller Taraneh Alidoosti, der blev fængslet for knap tre uger siden, er onsdag blevet løsladt mod kaution.

Det oplyser skuespillerens advokat til det iranske nyhedsbureau Isna.

- Min klient blev i dag løsladt mod kaution, siger advokaten Zahra Minooee.

Alidoosti blev fængslet den 17. december efter at have støttet den igangværende protestbevægelse i Iran. Hun blev anklaget for at ”publicere falsk og forvrænget indhold og for at opildne til kaos”.