Da Israels nyindsatte sikkerhedsminister, Itamar Ben-Gvir, fra den yderste religiøse højrefløj tirsdag omgivet af et stort sikkerhedsfølge besøgte pladsen omkring Al-Aqsa-moskeen i det gamle Østjerusalem kunne han ikke have været i tvivl om, at det ville udløse uro.

Pladsen, som jøder kalder Tempelbjerget og muslimer kalder Haram al-Sharif, er det mest hellige sted for jøder og tredje mest hellige sted for muslimer efter Mekka og Medina. Den har ofte tidligere været midtpunkt for eskalerende sammenstød. Da den israelske oppositionsleder og senere premierminister Ariel Sharon i år 2000 tog den samme tur, udløste det voldelige optøjer, som blev begyndelsen på den anden intifada.