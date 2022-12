Palæstinensere jubler over FN-ønske om at granske bosættelser

Det palæstinensiske samfund glæder sig lørdag over udsigten til, at Den Internationale Domstol skal tage et kig på de israelske bosættelser.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Fredag stemte FN for, at Den Internationale Domstol (ICJ) skal undersøge, om bosættelserne bør have juridiske konsekvenser for Israel.