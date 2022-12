Netanyahu kalder FN-afstemning om bosættere foragtelig

Den Internationale Domstol ligger i hollandske Haag og er FN’s øverste domstol. Dens afgørelser er bindende, men domstolen har ingen magt til at håndhæve dem.

87 lande i FN’s Generalforsamling stemte fredag for, at ICJ skal undersøge mulige konsekvenser. 26 lande - herunder Israel og USA - stemte imod.

På Twitter skriver den højtstående palæstinensiske embedsmand Hussein al-Sheikh, at afgørelsen er en ”sejr for palæstinensisk diplomati”.

Udviklingen anses dog som en udfordring for Netanyahu, der netop er udnævnt som premierminister.

Han står i spidsen for en yderst højreorienteret regering, der blandt andet består af partier, der vil have Israel til at annektere Vestbredden.

Netanyahu har ikke umiddelbart indikeret, at han selv har planer om at forsøge at annektere Vestbredden i den nærmeste fremtid.