Ny lov baner vej for historisk højrefløjsregering i Israel

Hidtil har man været udelukket fra at blive minister i syv år efter en dom. Det er dog ændret nu, så det kun gælder, hvis man har fået fængselsstraf.

Aryeh Deri fik en betinget straf efter at have indgået et forlig i januar. Det skriver den israelske avis The Jerusalem Post.

73-årige Benjamin Netanyahu, der selv har en række korruptionsanklager hængende over sig, er på vej mod at danne ny regering. Ifølge politiske analytikere vil det blive den mest højreorienterede i Israels historie.

Den lov, der tirsdag er vedtaget, betyder også, at en person kan have poster i to forskellige ministerier. Bezalel Smotrich fra Det Religiøse Zionistparti ventes foruden finansministerposten at få en post i forsvarsministeriet.